Jovens cabo-verdianos precisam de emprego digno, qualificado e bem remunerado - Olavo Correia

Os jovens cabo-verdianos não precisam de esmolas, nem de caridade, mas sim de oportunidade e emprego digno, qualificado e bem remunerado.

Declaração do vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, depois da abertura do atelier sobre Antecipação de Necessidades de Competências.

"Ao nível da Governação do sector temos que ter as capacidades para poder permitir, analisar os dados, os factos, descortinar as tendências do futuro, e preparar o sistema de formação tendo em conta as tendências do mercado hoje, que tem a ver com a economia digital, a economia azul, a economia verde, os serviços internacionais na área financeira, na área da saúde, o turismo resiliente e sustentável, e essas novas competências devem fazer parte como é óbvio do nosso portefólio ao nível da formação ", explica.

Olavo Correia afirma que, por ano, Cabo Verde tem formado 7.500 jovens, 3.500 dos quais através de financiamento do Estado.

Por sua vez, a coordenadora da Unidade Técnica do Observatório no Mercado de Trabalho, Alice Varela, explia que durante o atelier será partilhado um conjunto de informações para identificação do sector piloto para a implementação do Sistema de Antecipação das Necessidades de Competências.

“Naturalmente, antecipação vai ser com base no (PEDS) Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, então o PEDS já tem os sectores prioritários, o sector do turismo naturalmente o nosso motor, temos a economia azul, temos a questão das energias renováveis, temos a questão de agronegócio, a indústria criativa, vai ser dentro desses sectores que consta no PED, que aqui vamos auscultar as pessoas no sentido de verem qual é que nós poderemos priorizar para esta fase inicial", avança

A antecipação das necessidades de competências é um processo contínuo e sistemático, que permite aos diversos intervenientes do mercado de trabalho identificar a demanda futura de competências e implementar iniciativas para minimizar a inadequação entre a oferta e a procura de competências.