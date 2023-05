Mais de 14 mil pessoas receberam pensão de velhice em 2022

Um dos maiores desafios que se coloca ao sistema de segurança social é o de manter e fazer crescer os actuais níveis de cobertura, que rondam os 55% da população residente e 64% da população empregada. Afirmação do presidente do conselho directivo do INPS, no discurso de abertura do workshop “um olhar sobre as pensões”, enquadrado nas comemorações do Dia Mundial da Segurança Social.

Mário Fernandes revela que a pensão não é apenas uma fonte de renda na velhice, mas também uma protecção contra imprevistos e infortúnios. “Como doenças e morte, já que os pensionistas mantêm, igualmente, o direito à assistência médica e medicamentosa o que proporciona um ambiente de segurança financeira e emocional forte, para os idosos. Em 2022, mais de 14 mil pessoas com 60 anos ou mais receberam, uma pensão de velhice pelo regime contributivo em Cabo Verde, sendo 6.275 pensionista do Instituto Nacional de Previdência Social INPS, realçando o papel crucial da Protecção Social Obrigatória na vida de todos”, explica. Promovido pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o workshop teve abertura oficial por parte do vice-Primeiro Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. O governante defendeu a criação de um fundo de pensões, frisando que o governo está a trabalhar para criar um quadro de governança que permita ao INPS ter capacidade para melhorar a sua avaliação de risco. “E poder entrar no mercado para comprar e vender activos ajudando na diversificação da economia cabo-verdiana, tendo sempre um aspecto fundamental, que é a perenidade dos fundos, a sustentabilidade do sistema, e a liquidez e a solubilidade do próprio sistema de segurança social. Então, preenchendo esses requisitos, temos espaços para investirmos na economia cabo-verdiana como fazem em todas as entidades gestoras de fundo de pensões em todo e qualquer parte do mundo", avança Durante o workshop vão ser debatidos temas como “tendências demográficas e seus impactos na proteção social: perspetivas”, “tendências globais de políticas e programas da proteção Social na velhice”, “desafios na gestão do sistema de pensão social" e “proteção social obrigatória, um mecanismo para garantir dignidade na velhice”. O Dia Mundial da Segurança Social assinala-se esta segunda-feira, 8 de Maio

