INPS confirma que dificuldade no acesso às prestações está relacionada com transição para modelo electrónico de submissão das folhas

​O INPS confirmou esta quinta-feira à Inforpress que a dificuldade no acesso às prestações sociais, por parte dos funcionários públicos, entre os quais professores, está relacionado com a transição para modelo electrónico de submissão das Folhas de Ordenados e Salários.

Respondendo a um questionamento via email, devido à indisponibilidade dos responsáveis para uma entrevista, o Gabinete de Qualidade e Comunicação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) adiantou que o trabalho para a resolução desse problema está em curso.

Na mensagem esclareceu que as retenções mensais realizadas no processamento de salários aos trabalhadores têm sido devidamente encaminhadas pelo Ministério da Educação de forma periódica ao INPS, o que não constitui um factor que resulte na suspensão dos benefícios.

“A dificuldade de alguns funcionários da Administração Pública no acesso às prestações do Sistema de Previdência Social decorre unicamente da actualização de informações associadas à transição para o modelo electrónico de submissão das Folhas de Ordenados e Salários”, adiantou.

A mesma fonte garantiu que de momento que os trabalhos prosseguem na sua normalidade e que a maioria das situações já se encontra restabelecida.

Por outro, a instituição apela e agradece a compreensão pelos inconvenientes que possam ter ocorrido e garante que o trabalho continuará “diligentemente para resolver esta situação de forma expedita.”

De acordo com os sindicatos, os professores estão há quatro meses sem acesso às prestações sociais do INPS. Exigem a resolução imediata do problema e ameaçam boicotar o início do ano lectivo se até lá a situação não for normalizada.