Cabo Verde recebe 150 mil contos em ajuda alimentar da China

Cabo Verde e China assinaram esta manhã um acordo por troca de notas relativo à atribuição de ajuda alimentar emergencial, no montante de 150 mil contos. O acordo foi assinado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, e pelo embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie.

A governante cabo-verdiana reconhece que a ajuda alimentar contribui para o reforço da segurança alimentar e nutricional do país.

"A assinatura deste acordo atesta a excelência das relações de cooperação e de amizade entre China e Cabo Verde. A República Popular da China tem sido um parceiro que se tem prontificado a ajudar e a prestar auxílio ao país, sobretudo nas situações de emergência que o país vem atravessando", explica.

Por outro lado, Xu Jie afirma que a ajuda da China é um sinal de aprofundamento da amizade com Cabo Verde, manifestando o interesse do país em continuar a cooperar com Cabo Verde.

"Eu espero que a sociedade cabo-verdiana e o povo cabo-verdiano passem esta dificuldade e no futuro vamos incrementar a nossa cooperação entre os nossos países, especialmente nas áreas da economia e comércio, ciência, cultura e educação, para promover as relações de amizade e também para elevar as nossas relações bilaterais a um novo patamar", afirma.

A ajuda alimentar emergencial chinesa constitui uma resposta ao apelo lançado pelo Governo na sequência da declaração de “situação de emergência social e económica” provocada pela crise pandémica, seca prolongada e consequências da guerra na Ucrânia.

A ajuda contribui para o aumento da disponibilidade de cereais e estabilidade de preços no mercado nacional.