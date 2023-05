CEDEAO quer aumentar conectividade marítima com Cabo Verde

A CEDEAO está a trabalhar para aumentar a conectividade marítima com Cabo Verde. Ideia expressa pelo representante residente do Presidente da Comissão da CEDEAO em Cabo Verde, ao falar esta manhã à margem do lançamento das actividades em comemoração dos 48 anos da criação da CEDEAO.

Samuel Lampey não consegue precisar uma data para a melhoria das ligações entre o continente e o arquipélago, mas apresenta algumas acções que estão em curso. “Este projecto de ligação marítima está na agenda da CEDEAO e está a ser tratado. A CEDEAO está tomando várias acções no sentido de aumentar a conectividade de Cabo Verde com o continente. Um exemplo é o projecto marítimo da zona G da CEDEAO, cujo director acabou de chegar à Praia. Com esta nova instituição que está sendo criada aqui na Praia, haverá supervisão marítima na costa ocidental da África, supervisionando vários países a partir de Cabo Verde”, avança. Por sua vez, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, refere que Cabo Verde já cumpriu com todas as formalidades relativas ao tratado que cria o corredor marítimo Abidjan-Dakar-Praia. "Todos os projectos no âmbito desse tratado terão o devido tratamento no seio das instituições da CEDEAO. Obviamente, isso requer não apenas a participação dos governos, mas também do sector privado, cujo papel também é bastante preponderante para a efetivação desse corredor marítimo", explica. As actividades em comemoração dos 48 anos da criação da CEDEAO têm por objectivo apresentar a organização à população cabo-verdiana e aos cidadãos de Estados Membros residentes em Cabo Verde, bem como dar maior visibilidade aos projectos e programas implementados no país. De 04 a 29 de Maio, a agenda inclui um torneio de basquetebol destinado aos alunos das escolas secundárias do município da Praia, debates sobre a livre circulação de pessoas e a integração regional, bem como uma mostra gastronómica e cultural de países membros da CEDEAO, com participação de comunidades de residentes.

