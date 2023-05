PN detém vários indivíduos suspeitos de furto, roubo e posse de estupefacientes em São Vicente

A Polícia Nacional deteve 12 indivíduos suspeitos de vários crimes, em diferentes operações de combate à criminalidade em São Vicente. Numa das detenções, a força policial recuperou dinheiro e pertences de um turista, que rondam os trezentos mil escudos cabo-verdianos, segundo informou hoje a instituição.

Num comunicado de imprensa publicado na sua página do Facebook, a PN informa que na madrugada de quinta-feira, 25 de Maio, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, de 21 anos de idade, natural de Mindelo, flagrado enquanto praticava furto num estabelecimento comercial, na zona de Monte Sossego, tendo recuperado na sua posse os produtos furtados.

“Esta detenção, foi efetuada por equipas de prevenção e combate à criminalidade, especialmente criadas com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta, reforçar o patrulhamento urbano, prevenir o cometimento dos crimes contra pessoas e património e aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, ainda na sequência dessas operações de prevenção e combate à criminalidade, na semana passada, essas equipas flagraram e detiveram três indivíduos cometendo roubo num estabelecimento hoteleiro, no centro da cidade, tendo recuperado na posse dos mesmos, dinheiro e pertences de um turista, que rondam os trezentos mil escudos cabo-verdianos.

Na manhã desta quinta-feira, 25, numa operação conjunta com a Polícia Judiciária, realizada no centro da cidade do Mindelo, a PN deteve oito indivíduos na posse de estupefacientes, arma branca e dinheiro.