Prisão preventiva para suspeito de vários crimes em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um homem de 19 anos suspeito de vários crimes, entre os quais roubo contra pessoa.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional desta quarta-feira,13, o suspeito foi detido em flagrante delito, na madrugada do dia 10, na sequência de um roubo, com recurso à arma branca, na zona de Lombo Tanque em Vila Nova, na Cidade do Mindelo.

A mesma fonte refere que o suspeito foi intercetado por uma equipa operacional do PN, que se encontrava numa ronda naquela localidade, depois de ter roubado um cidadão de 23 anos de idade, que circulava na via pública, tendo-lhe subtraído um telemóvel.

O sujeito ainda tentou a fuga, mas foi prontamente detido pelos elementos policiais.

A PN apreendeu, ainda, uma arma branca, faca, alegadamente utilizada durante o acto.

Segundo a PN, contra o indivíduo pendia, ainda, um mandado de detenção por o mesmo estar indiciado em outros processos pela prática de vários crimes.