Governo ambiciona ultrapassar um milhão de turistas em 2026

O MpD disse hoje que o governo tem a ambição de atingir a marca de um milhão e 26 mil turistas em 2026. Informação avançada pelo deputado do partido maioria, Filipe Santos, esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

“Com cenário optimista, prevemos que em 2026 Cabo Verde possa atingir a marca de 1,26 milhões e fazer com que impacto grosso do turismo que vá para Sal e Boa Vista diminua e, em contraponto, aumentar a frequência para as ilhas Santiago, Fogo, Maio, Santo Antão e Brava, fazendo com que a capacidade de carga que já é excessiva no Sal e na Boa Vista diminua. Sem falar de diversos projectos e investimentos programados no âmbito da implementação do Plano Operacional do Turismo (POT)”, avança.

Relativamente aos transportes aéreos, Filipe Santos reconhece que a situação dos TACV não é fácil.

“Neste quadro, já está desenhado e vai ser materializado grandes eixos estratégicos, alicerçados num conjunto de objectivos, tais como: TACV reestruturada e o parceiro Internacional encontrado; Início do Hub no Sal; Abertura de novas rotas: Washington, Lagos, Recife, Porto Alegre, Baía, Milão, Paris, Lisboa, Boston e Fortaleza; Retoma das Operações da CVA para Lisboa, com previsão de retoma para Paris em Julho de 2023; Boston e Brasil previsto para inverno”, aponta.

A primeira sessão ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 9 de Junho.