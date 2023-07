Governo preparado para apoiar os agricultores - MpD

O MpD disse, hoje, que o governo está preparado para apoiar os agricultores caso houver um mau ano agrícola. Garantia deixada pelo deputado do partido, Jaime Monteiro, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

"Apoiar como tem sido nos últimos anos, tivemos três anos de seca severas e, no mesmo principio de apoiar os agricultores, com sementes, com produtos e na criação de gado,[...], governo neste sentido está preparado para isso", afirma.

Relativamente à proposta de lei que aprova o novo Estatuto dos Municípios, Jaime Monteiro diz que a proposta do MpD é reforçar o municipalismo.

"A proposta que vai ser apresentada é mais completa, reforça o municipalismo na sua organização, e também temos coisas em comum [com o PAICV]. Do nosso ponto de vista a proposta do governo esta mais completa e esperamos com a maioria de 2/3 teremos uma votação que poderá aprovar a referida proposta”, assegura.

A primeira sessão ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 14 de Julho.