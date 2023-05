MpD destaca “crescimento histórico” da economia

O MpD considera que apesar da conjuntura externa pouco favorável, o desempenho da economia nacional ficou marcado por um crescimento histórico, superando os níveis pré-pandémicos. Posição defendida, hoje, pelo deputado do MpD, Jaime Monteiro.

Em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares, proferida na cidade da Praia, o parlamentar afirmou que o produto Interno Bruto em volume cresceu, em 2022, 17,7 por cento (%), o que compara com a expansão registada de 6,8% em 2021

“Esta evolução resultou do crescimento excecional do valor acrescentado bruto dos sectores ligados ao turismo, nomeadamente os sectores de alojamento e restauração (264,4%), transportes e armazenagem (45,8%) e comércio e reparação (34,2%).

Destacou o aumento registado na taxa de inflação em Cabo Verde, melhoria nas contas externas, evolução positiva do défice da balança corrente, que atingiu 3.4% do PIB em 2022”, aponta

Jaime Monteiro acrescentou ainda que em 2024 o crescimento económico deverá aumentar para os 5.3%.

“Que os constrangimentos no abastecimento global se dissipam, os preços da energia reduzam proporcionando algum alívio de custos especialmente para as indústrias de uso intensivo de energia, os rendimentos reais melhorem com a redução da inflação, e a procura externa continue a se fortalecer, desde que as atuais tensões no mercado financeiro diminuam”, avança

A primeira sessão plenária do mês de Maio, será marcada pelo debate com o primeiro-ministro proposto pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).