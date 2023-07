PAICV anseia chegar ao poder a todo o custo - MpD

O MpD acusa o PAICV de criar um clima de guerrilhas institucionais e suspeições permanentes em vários sectores do País.

Acusação feita pelo deputado do MpD, Jaime Monteiro, que falava esta manhã em conferência de imprensa, na Praia.

“Infelizmente, temos uma oposição que em vez de construir consensos sociais e políticos, que são necessários, mais ainda em períodos de incertezas, turbulências e imprevisibilidades, optou, de forma deliberada, pela criação de um clima de guerrilhas institucionais e de suspeições permanentes nos mais diversos sectores, tais como educação, agricultura, áreas de transportes, política externa, instituições do Estado de Direito Democrático e, como é óbvio, também na diáspora”, aponta.

O deputado da Nação do MpD, eleito pelo círculo da Europa, sublinha que nunca um Governo fez tanto junto da nossa diáspora como o actual executivo.

“O Governo e a nossa diáspora estão de mãos juntas para mais e melhor Cabo Verde. A ânsia de chegar ao poder a todo o custo, faz com que não olhem a meios para atingir os fins. Graças a Deus, a Diáspora e o povo Cabo-Verdiano, em geral, estão atentos a estas manobras anedóticas, roçando muitas vezes o ridículo, e, no tempo certo, saberão de novo, e pela terceira vez, colocar o PAICV no lugar onde merece estar, na oposição”, exclama.

O parlamentar refere que o MpD não alinha com a atitude "negativa" e "populista" da oposição, "sem visão" e "sem propostas".