Electra justifica cortes em Santiago com avaria em sistema de produção

​A empresa de produção e distribuição de electricidade, Electra, justificou os recentes cortes de energia alternados por localidades na ilha de Santiago com uma avaria no sistema de produção.

“Informamos aos clientes e público em geral da ilha de Santiago que uma avaria registada no sistema produtor de electricidade, e que afectou o maior Grupo Gerador da Central Eléctrica do Palmarejo, obriga-nos a efectuar cortes do serviço, alternados por localidades”, avançou a empresa em comunicado, após várias reclamações dos clientes sobre os cortes de energia.

Entretanto, a empresa garantiu que está a trabalhar no sentido de se ultrapassar esta avaria, para poder retomar a normalidade na produção e distribuição na maior ilha de Cabo Verde, com cerca de 260 mil habitantes.

“Aos nossos clientes e público em geral da ilha de Santiago, queremos pedir desculpas e agradecer a compreensão pelos incómodos causados pelos cortes do serviço”, terminou-se na nota da empresa.

De acordo com relatório e contas da empresa, em 2022 o tempo de interrupções no fornecimento de electricidade diminuiu 53%, para 51,2 horas de 'blackout', continuando a ilha da Brava a ser o maior problema, com cerca de 5.000 habitantes.

Segundo os mesmos dados, no ano passado registaram-se um total de 104 interrupções nesse fornecimento, que se prolongaram por 3.071 minutos (51,2 horas).

Em 2021, a Electra identificou 158 interrupções no fornecimento de electricidade em todo o país, que se prolongaram por 6.592 minutos (praticamente 110 horas).

A Electra é responsável pela produção e distribuição de electricidade através de 14 centrais térmicas, dois parques solares e um parque eólico.

No ano passado, a cidade da Praia, com cerca de 145 mil habitantes, totalizou 12 interrupções, mais do que o ano anterior, num total de 339 minutos (5,65 horas), mais do dobro do tempo de ‘blackout’ verificado em 2021, que foi, em sete cortes, de 145 minutos (2,42 horas).

De acordo com dados operacionais da Electra, em 2022 as perdas totais de electricidade atingiram os 114,5 GigaWatts-hora (gWh), equivalente a “24,4% da produção nacional”.

A empresa terminou o ano de 2022 com 165.240 clientes activos de electricidade e 33.087 clientes activos de água. do total dos clientes da Electra, 16.927 são beneficiários da tarifa social de electricidade e 1.028 beneficiários da tarifa social de água.