Problema dos sucessivos cortes de energia vão ser resolvidos ainda esta semana – Electra

O problema dos sucessivos cortes de energia que têm acontecido, nos últimos dias, na Cidade da Praia, vai ser resolvido ainda esta semana, garantiu hoje o administrador executivo da Electra, Antão Cruz.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, Cruz esclareceu que a razão dos sucessivos cortes tem a ver com a avaria no sistema produtor de maior potência e que neste momento a empresa está no processo de reparação desse motor com a maior “brevidade”.

“Nós estamos a fazer tudo para que ainda nesta semana esta situação se resolva”, garantiu Antão Cruz, que explicou que a empresa está à espera de uma peça, no valor de cinco mil contos, que deverá chegar da Alemanha, para pôr cobro a esses sucessivos cortes de energia.

“Já foi desencadeado um processo de aquisição de peças, algumas já estão em Cabo Verde, chegados por via aérea, e outras vão chegar muito brevemente, para podermos resolver esta situação, definitivamente”, precisou.

No entanto, garantiu que a empresa está a tomar medidas para reduzir o impacto dos cortes de energia com a entrada em funcionamento de mais um grupo gerador.

“Temos ainda um conjunto de manutenções programadas e vamos criar as condições para que ocorram sem a necessidade de interrupção do fornecimento de energia aos clientes”, acrescentou o responsável.