Praia recebe Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO

A cidade da Praia recebe de 12 a 13 de Outubro a oitava edição do Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO, sob o tema “impulsionando a energia sustentável na Comunidade Económica do Estados da África Ocidental (CEDEAO)”.

O evento é organizado pelo Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (CEREEC) com o alto patrocínio do gabinete do primeiro-ministro.

“O tema deste ano centra-se na promoção da energia sustentável na região e reunirá importantes ‘stakeholders’, incluindo decisores políticos, líderes da indústria e especialistas de renome mundial para deliberar sobre os desafios e oportunidades energéticas prementes na região”, explica o CEREEC em comunicado.

"O momento será também aproveitado para apresentar as oportunidades de investimentos no sector da energia sustentável da região e uma plataforma para o trabalho em rede e melhorar o cenário político e regulamentar para o investimento do sector privado através do envolvimento entre os decisores políticos da CEDEAO, os actores do sector privado regional e internacional e as instituições financeiras", lê- se no documento.

O fórum é organizado em paralelo com a Semana de Transição Energética da África Ocidental e com a quarta edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Cabo Verde (FIEREE), a decorrer de 12 a 14 de Outubro de 2023, organizada pelo Ministério da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde.