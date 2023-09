IHRM, CNDHC e MJ realizam “Workshop sobre Direitos Civis e Políticos” em Comemoração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos

No âmbito da celebração do Dia Nacional dos Direitos Humanos, que se comemora anualmente no dia 25 de Setembro o Movimento Internacional de Direitos Humanos Cabo Verde (IHRM), em parceria com a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC), a Fundação Donana e o Ministério da Justiça, realizam o "Workshop sobre Direitos Civis e Políticos". O evento tem como objectivo principal capacitar os participantes sobre questões fundamentais relacionadas aos direitos civis e políticos.

Segundo um comunicado da CNDHC, o workshop acontece no Arquivo Nacional, na Sala de Conferências Jaime Figueiredo, na Cidade da Praia, a partir das 16h00 de hoje. A abertura do evento será marcada pelas palavras do presidente do Movimento Internacional de Direitos Humanos Cabo Verde, Olugbenga Adewoyin, da , presidente da CNDHC, Eurídice Mascarenhas e da ministra da Justiça, Joana Rosa. Já o encerramento será com a Embaixadora da Missão, Federação Internacional de Gênero e Direitos Humanos dos EUA, Princess Adewoyin. Este "Workshop sobre Direitos Civis e Políticos" será transmitido ao vivo no YouTube, possibilitando a participação de um público nacional mais amplo, conforme a mesma fonte. O evento tem como objetivo central fortalecer as competências dos membros e voluntários do Movimento Internacional de Direitos Humanos, bem como dos Comissários e Pontos Focais da CNDHC, em relação aos princípios dos direitos humanos, com foco especial nos direitos civis e políticos no país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.