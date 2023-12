Governo concede tolerância de ponto no dia 26 de Dezembro

O Governo decidiu conceder tolerância de ponto no dia 26 de Dezembro aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado, de acordo com o Boletim Oficial de hoje.

“Considerado que neste ano de 2023 a véspera de Natal coincide com o dia domingo; Tendo em conta a prática de concessão de tolerância de ponto na Quadra Festiva em todo o território nacional; e Nos termos do n. 2 do artigo 265, justificou o Governo. Assim, é concedida tolerância de ponto em todo o território nacional aos funcionários e agentes do Estado, dos Institutos Públicos e das Autarquias Locais, no dia 26 de Dezembro de 2023, durante todo o dia. Não estão abrangidos pela tolerância de ponto, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, os Estabelecimentos de Saúde, os Agentes Prisionais e Vigilantes e os serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença dos funcionários se torne imperiosa, os quais continuam a praticar os mesmos horários a que se encontram legalmente vinculados.

