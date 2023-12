Sindprof rejeita proposta de aumento salarial

O Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) avançou hoje, na cidade da Praia, que não vai aceitar a proposta de aumento salarial base de 85 mil escudos para professores licenciados 9 A apresentada ao Governo pelo Sindep.

A posição foi assumida pela presidente do Sindprof, Lígia Herbert, à saída de um encontro que manteve com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, de onde diz sair satisfeita tendo em conta que houve um entendimento da necessidade de se fazer mudança salarial a nível da classe docente.

“Nós estivemos a analisar a questão da equiparação salarial, dos professores de 1A até o nível 10, que é o nível que temos, e tentar alertar ao senhor presidente da Assembleia que nem todos os professores auferem o mesmo salário, os níveis são diferentes, os salários também são diferentes”, disse.

Relativamente à afirmação do ministro da Educação de que o Governo está a trabalhar tendo como referência a proposta do Sindicato Nacional do Professor (Sindep), de aumento salarial para 85 mil escudos base para professores licenciados 9 A, contrariando os 107.471 escudos propostos pelo Sindprof afirmou que não vão aceitar.

“Os professores não vão aceitar porque na verdade é muito pouco. Nós estamos a aguardar uma contraproposta do Governo e esperamos que o presidente da Assembleia sirva de intermediário neste assunto”, acrescentou, manifestando esperança de que até 31 de Dezembro poderá haver mudança nas decisões.

Isto tendo em conta que, conforme disse, o Sindprof não tem conhecimento de nenhum pré-acordo, senão pela comunicação social, pelo que diz esperar um encontro com a tutela, que sublinhou, conhece bem a proposta de aumento salarial para 107.471 escudos.

“O que o senhor ministro falou é da proposta de um sindicato e não dá vontade de uma classe que é de 7,555 professores. Entretanto, ficamos a aguardar uma contra-proposta do Governo, e não uma contraproposta de um outro sindicato”, frisou.

Sobre a greve por tempo indeterminado iniciada e que o Sindprof está a promover, Lígia Herbert explicou que isto quer dizer que o professor faz greve no momento que achar que é propício fazer, uma vez que já existe pré-aviso dentro da Direcção-Geral do Trabalho, para não estarem constantemente a entregar um novo pré-aviso de greve.