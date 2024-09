Lista por não redução da carga horária é consequência da greve, dizem sindicatos

​O Sindicato Nacional dos Professores (Sindep) e o Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) consideram que a publicação da lista de subsídio aos professores por não redução da carga horária é consequência da greve.

Reacção à Inforpress a propósito da publicação, esta sexta-feira, no Boletim Oficial, da lista de professores contemplados com o subsídio por não redução da carga horária, num total de 1.005 professores do ensino básico do regime de monodocência.

Segundo a presidente do Sindprof, Lígia Herbert, a publicação da lista é consequência da greve daí que, acrescentou, não pode vir agora o Ministério da Educação dizer que não houve ganhos.

"A lista saiu, exactamente, pela pressão, mesmo não querendo dizer que a greve originou a saída da lista, porque já nos tinham solicitado para suspender essa greve para sair a lista, mas nós fomos como São Tomé, ver para crer”, assegurou.

O presidente do Sindep, Jorge Cardoso, congratulou-se com a decisão do Governo, mas afirma que esta significa que a luta valeu a pena.

“Esteve engavetado nos gabinetes dos Ministérios, porque deixamos de ter Ministério da Educação e agora passamos a ter Ministério da Educação, da modernização das finanças e fica um pouco complicado”, acusou.