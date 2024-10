Sindicatos esperam "contributo" dos deputados para chumbar proposta do PCFR

Os sindicatos nacionais dos professores querem contar com contributo dos vários deputados, que são também professores, no sentido de chumbarem a proposta do decreto-lei do Plano de Cargos, Funções e Remunerações (PCFR) do pessoal docente.

Esta intenção foi manifestada à imprensa, hoje, quando os três sindicatos nacionais dos professores, nomeadamente o Sindicato Nacional dos Professores (Sindep), Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) e o Sindicato dos Professores de Santiago (Siprofis) se preparavam para mais uma manifestação de âmbito nacional. Jorge Cardoso, do Sindep, indica que os professores protestam, sobretudo, contra o envio ao parlamento da proposta do decreto lei que aprova o PCFR para a classe docente. “Nós acreditamos que também o parlamento, na pessoa de deputados que são representantes do povo, deve defender uma classe que tem mais de 8 mil pessoas, do que defender 20 e tal pessoas que são membros do Governo”, defende. Por seu lado, o dirigente do Siprofis, António Barros, assegura que "todos os sindicatos estão unidos na luta em prol da classe docente no país, no intuito de fazer o Governo cumprir com os compromissos assumidos ". Já o dirigente do Sindprof, Silvestre Andrade, lamenta que o Dia Internacional do Professor," seja marcado por protestos para demonstrar que os professores estão numa fase crítica, devido a vários problemas básicos e pendentes por resolver". Além de lutas permanentes, sindicatos nacionais dos professores dizem estar unidos para formalizar uma queixa contra o Governo de Cabo Verde junto de organizações internacionais. De recordar que o Presidente da República, José Maria Neves, vetou no dia 04 de Setembro o decreto-lei do Governo que aprova o PCFR do pessoal docente e afastou a possibilidade de reconsiderar a sua posição em relação ao diploma. Em resposta, o Governo anunciou a reconfiguração do Decreto-Lei que regulamenta o PCFR do Pessoal Docente, transformando-o numa Proposta de Lei a ser submetida à Assembleia Nacional.

