Banco Mundial aprova crédito de 25 milhões de dólares para saúde

O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou, em 19 de Dezembro de 2023, um crédito no valor de 25 milhões de dólares americanos para Cabo Verde, destinado ao sector da saúde, direccionado ao Programa de Segurança Sanitária na África Ocidental e Central. Com enfoque na prevenção, deteção e resposta a emergências sanitárias, o projecto tem abrangência nacional e o início da implementação está previsto para breve, após a assinatura do acordo de financiamento.

Segundo um comunicado do Governo, divulgado hoje, especificamente, o crédito será direcionado ao Programa de Segurança Sanitária na África Ocidental e Central, Fase I, utilizando a Abordagem Programática Multifásica (MPA). “Com a assinatura do Acordo de Financiamento do Projecto entre o Banco mundial e o Governo de Cabo Verde, que se prevê para breve, o projeto entrará em efetividade e iniciar-se-á, de imediato, a sua implementação”, escreveu o Governo. O anúncio da aprovação deste crédito, no âmbito do IDA, foi divulgado pelo Banco Mundial na passada terça-feira, 30 de Janeiro. Este projecto visa aumentar a colaboração regional e as capacidades dos sistemas de saúde para prevenir, detectar e responder às emergências sanitárias na África Ocidental e Central na totalidade, particularmente em Cabo Verde. A mesma fonte refere que o referido projecto está estruturado em cinco componentes principais, prevenção de emergências sanitárias; deteção de emergências sanitárias; respostas às emergências sanitárias; gestão do Projecto e reforço de capacidade institucional e componente de resposta contingente a emergências (CERC). O projecto terá uma abrangência nacional, mas algumas atividades, que envolvem a construção/reabilitação de infraestruturas, serão localizadas em áreas geográficas específicas, incluindo, entre outras, Centro de Saúde de Monte Sossego, em São Vicente; Centro de Saúde de Achada Igreja, em São Salvador do Mundo, na ilha de Santiago; Centro de Saúde de Cidade Velha, em Ribeira Grande de Santiago, na ilha de Santiago; Centro de Saúde de Santa Catarina do Fogo, na ilha do Fogo; Depósito Regional de Medicamentos na cidade da Praia, na ilha de Santiago; Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) em São Vicente; Laboratório de saúde animal; Centro de Diagnóstico de Santiago.

