Cabo Verde em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa

Arquipélago é o destino internacional convidado do certame que começa esta quarta-feira e vai até ao dia 3 de Março. Coimbra e Açores são outros destinos em destaque na edição deste ano. Quando anunciou a escolha de Cabo Verde, a BTL referiu que a participação do país neste evento reforça os laços entre Portugal e Cabo Verde, “proporcionando aos visitantes uma visão aprofundada dos recursos turísticos que o destino tem para oferecer”.

Cabo Verde é o destino internacional em destaque na edição de 2024 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer de 28 de Fevereiro a 3 de Março na FIL – Parque das Nações. Em comunicado, o governo assumiu que o convite “é particularmente oportuno numa altura em que se verifica um aumento significativo na procura de Cabo Verde como destino turístico por parte dos portugueses” – dados recentes do INE mostram que Portugal é o segundo maior mercado emissor de turistas para o arquipélago, representando 12,2% das entradas e 12,3% das dormidas no segundo trimestre de 2023.

“A presença na BTL surge como uma excelente oportunidade para Cabo Verde se afirmar como um destino turístico diferenciado, celebrando as suas gentes, paisagens, cultura e património histórico, em linha com o Plano Operacional do Turismo 2022/2026. Este plano visa diversificar os mercados, valorizar o produto turístico e promover a sustentabilidade ambiental”, lê-se no mesmo documento.

Esta terça, já em Lisboa, em conferência de imprensa, o ministro de Turismo e Transportes reiterou o compromisso do Governo em promover o destino turístico Cabo Verde.

“Estamos entusiasmados por iniciar esta jornada na BTL, destacando o charme de Cabo Verde”, afirmou o Carlos Santos, citado pela Inforpress. “Queremos apresentar não apenas as deslumbrantes praias de Boa Vista e Sal, mas também a nossa rica cultura, ecoturismo, desportos náuticos e muito mais”, continuou o governante.

Além das reuniões com operadores turísticos portugueses, Cabo Verde procura estreitar relações com parceiros internacionais interessados em colaborar e investir no desenvolvimento turístico do país.

“E esta oportunidade que vamos ter na Bolsa de Turismo de Lisboa é precisamente para nós apresentarmos esse destino. São ilhas muito próximas daqui do continente europeu, mas também dizer que este é o ano em que poderemos atingir a fasquia de um milhão de turistas e, por isso, é com uma responsabilidade maior que estamos aqui”, disse Carlos Santos.

“A BTL é uma oportunidade crucial para apresentarmos nosso novo turismo, focado na sustentabilidade e na diversificação da oferta (…). Estamos comprometidos em construir um destino resiliente para as gerações actuais e futuras”, reforçou.

A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa – mais de 400 expositores e uma representação de mais de 1.400 empresas e instituições – já está com a lotação esgotada nos quatro pavilhões da FIL, esperando a organização ultrapassar o número de visitantes do ano passado, que foi de mais de 63 mil pessoas.

_______________________________________________________________________

Resumo do Programa

28 Fevereiro (quarta-feira)

10h00 – Abertura da BTL – Expositores e Profissionais

12h00 – Recepção do PM Ulisses Correia e Silva pelo Presidente do FIL e AIP

13h00 – Inauguração Oficial da BTL [com a presença do PM, Ministro do Turismo, PR Portugal, Presidente da AIP, Administração da BTL-FIL e convidados]

13h15 – Recepção Cultural com Musica de Cabo Verde à Entrada da BTL-FIL

13h30 – Visita aos pavilhões de toda a Comitiva

13h50 - Visita ao Stand de Cabo Verde de toda a Comitiva – Pavilhão 4

15h00 – Continuação da Visita aos pavilhões da Comitiva aos Stands CPLP

17h30 – Encontros

29 Fevereiro (quinta-feira)

TURISMO TALK - CABO VERDE ESTA A MUDAR – FIL - PT CENTER – Auditório III

10h00 – Recepção dos Convidados

10h15 – Abertura: Boas Vindas

10h30 - Notas e Enquadramento – ITCV

10h45 – TACV – Novos Rumos – Apresentação dos Pacotes de Produtos e Operações

11h00 – Apresentação da Cabo Verde Trail Series 2024 – Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desportos, Carlos Monteiro

11h15 – Apresentação da Nova Estratégia do Turismo em Cabo Verde – Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos

11h40 - Debate

12h00 – Encerramento

CONFERÊNCIA EMPRESARIAL: OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS EM CABO VERDE – FIL - PT CENTER – Auditório III

15h00 - Boas Vindas – Nota Introdutória [CVTI]

15h05 – Momento Cultural

15h20 – Discurso de Abertura – Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva

15h40 – Painel I: Oportunidades de Investimento em Cabo Verde

Moderador: Isa Neves, Administradora do Grupo CV Telecom

Oportunidades de Negócios em Cabo Verde, José Almada Dias, PCA da Cabo Verde TradeInvest (CVTI)

Oportunidades de Investimento no sector do Turismo, ITCV

Benefícios fiscais e Aduaneiros ao investimento, Liza Vaz, Directora Nacional da Receita do Estado, MFFE

Investimento sector turismo, testemunho: Grupo Oásis Atlântico

Investimento sector turismo, testemunho Operador Turístico: Sol Férias

17h00 – Debate

17h15 – Painel II: Financiamento de negócios em Cabo Verde

Moderador: Dircilena Almeida Évora, Advogada Consultora Jurídica

Oportunidades de investimento na Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, PCA da Bolsa de Valores

Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado (FSGIP), Pedro Barros, PCA da FSGIP

Investimento sector bancário, testemunho do Banco Interatlântico (BI)

Investimento sector bancário na área do turismo, testemunho do BFI

Produtos Financeiros Direcionados para o Investimento no Mercado Cabo Verde

17h45 – Debate

18h15 – Encerramento: Ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1161 de 28 de Fevereiro de 2024.