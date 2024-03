Curto-circuito causa cortes de energia na Praia, informa Electra

Os cortes de energia registados na tarde desta terça-feira, nos bairros de Ponta D'Agua, Bela Vista, parte de Terra Branca e Bairro resultaram de um curto-circuito na rede de média tensão, segundo informou a Electra.

Segundo um comunicado da empresa publicado no Facebook, o serviço já foi restabelecido em todas as zonas afectadas.

No passado mês de Fevereiro, a ilha de Santiago registou um corte geral de electricidade, causado por uma avaria técnica no Centro Produtor de Eletricidade da Central do Palmarejo.

Na altura, a Electra garantiu que as interrupções no fornecimento de energia não estavam ligadas a problemas de combustíveis e apelou ao consumo racional de energia, considerando especialmente as perdas significativas que a empresa enfrenta devido ao seu roubo.

De salientar ainda que em 2023, a Electra foi a empresa com mais reclamações dos cabo-verdianos.