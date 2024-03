Tribunal de Paul impõe medidas cautelares a suspeito de tentativa de roubo e furto

O Tribunal da Comarca de Paul ordenou a apresentação periódica às autoridades e proibição de saída da residência das 19h00 às 6h00 horas a um homem de 18 anos, suspeito de tentativa de roubo e furto.

Segundo o Ministério Público, o homem foi detido fora do flagrante delito, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca do Paul, no passado dia 12 de março de 2024.

Em causa estão factos suscetíveis de integrarem, por ora, a prática dos crimes de roubo e furto na forma tentada.

Efetivada a detenção e submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido, conforme o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido as medidas de coação, de apresentação periódica às autoridades e proibição de saída da residência das 19h00 às 6h00 horas.

O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.