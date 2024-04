Dois suspeitos de Violência Baseada no Género detidos em São Vicente

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de dois indivíduos do sexo masculino, por suspeita da pratica do crime de Violência Baseada no Género na ilha de São Vicente.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, a detenção ocorreu no âmbito da investigação de dois autos de instrução registados pela Procuradoria da República da Comarca de São Vicente.

Os dois indivíduos detidos são do sexo masculino residentes nos bairros de Fonte Filipe e Bela Vista.

De acordo com as informações avançadas no comunicado, efectivadas as detenções em coadjuvação com a Polícia Nacional e submetidos ao primeiro interrogatório judicial foram aplicadas as coações cabíveis. Ao arguido, residente em Fonte Filipe, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género, foi aplicada a medida de prisão preventiva.

As informações detalham ainda que ao arguido, residente em Bela Vista, indiciado da prática de um crime de VBG, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica perante as autoridades.

O comunicado sublinha que os referidos processos que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.