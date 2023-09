PN detém 12 indivíduos em flagrante em São Vicente por diferentes crimes

A Polícia Nacional, por meio do Comando Regional de São Vicente, realizou 12 detenções em flagrante durante o último fim-de-semana. As detenções incluem casos de roubo na pessoa, VBG, roubo na residência, tentativa de roubo, agressão com arma branca, posse de drogas, posse de arma branca (faca) e desobediência qualificada.

Segundo um comunicado da PN divulgado hoje, todos os detidos são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 15 e 57 anos. Dos detidos, três foram por roubo na pessoa, dois por VBG, dois por roubo na residência, um por tentativa de roubo na pessoa, um por agressão com arma branca, facada, um por posse de droga,um1 por posse de arma branca (faca) e um por desobediência qualificada. Os mesmos foram detidos em situações diferentes, com excepção dos três detidos por roubo na pessoa, que foram surpreendidos em flagrante delito por uma equipa operacional no terreno, após terem assaltados dois senhores que se transitavam na via pública no centro da cidade, tendo lhes subtraído dois telemóveis e um auscultador, objectos esses que foram de imediato apreendidos e devolvidos aos seus legítimos proprietários. A mesma fonte refere que a um dos detidos por VBG, ao ser apresentado ao MP, foi-lhe decretado prisão preventiva como medida de coação pessoal e quanto ao menor de 15 anos, este foi detido na posse de uma certa quantia de estupefacientes, e ao ser apresentado na Curadoria de Menores dentro do prazo legal, foi entregue à mãe; proibido de estar na rua depois das 20h00 horas, bem como frequentar a localidade onde foi detido e obrigado a frequentar a escola. Aos restantes detidos, serão conhecidas as medidas aplicadas, após as suas apresentações ao poder judicial.

