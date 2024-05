INPS quer Segurança Social introduzida no currículo escolar

O Instituto Nacional de Previdência Social pretende que a questão da Segurança Social seja introduzida no currículo escolar dos alunos do ensino secundário e formação profissional. Esta informação foi avançada pelo presidente do INPS, Mário Fernandes, à margem do Open Day com os jornalistas realizado na tarde desta quarta-feira.

“Temos a consciência de que muitas pessoas iniciam a sua vida laboral e não se preocupam em se inscrever na segurança social, portanto há um trabalho nosso [a fazer]. É nossa responsabilidade proteger as pessoas e estamos a pensar - com este estudo que nos deu linhas gerais e linhas bastantes concretas do que fazer em termos de melhoria da comunicação - introduzir a Segurança Social no currículo escolar, porque pensamos que é de pequenino, como se diz, ' que se torce o pepino'. É necessário que as crianças comecem desde o período escolar a perceber com é que funciona a segurança social e a necessidade, que temos todos, de estar preocupados [com estas questões]. Para além disso também nas formações profissionais é necessário passar esta consciência de que a nossa carreira profissional parecendo que é longa passa num instante”, afirmou Mário Fernandes.

O INPS afirma que esta proposta já foi aprovada nos termos de referência para a reforma da Segurança Social e que, com o apoio da Organização internacional de Trabalho, vai-se preparar o currículo

“Este propósito foi aprovado nos termos de referência para a reforma da Segurança Social, estamos neste momento a preparar todo o quadro a nível de consultores e de preparação da documentação, temos já internamente pessoas capacitadas e que conhecem bem a segurança social. Com o apoio da OIT iremos preparar os currículos escolares para, juntamente com o Governo, introduzir desde o secundário e o ensino profissional as pessoas toda a lógica da protecção social para que não tenhamos pessoas fora do sistema. Não temos tempo a perder, o INPS já fez muito, mas tem que fazer mais”, frisou.

O Open Day com os jornalistas foi realizado à margem do Dia Mundial da Segurança Social celebrado a 8 de Maio.