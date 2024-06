Governo autoriza implementação de projecto de energias limpas para Terminal de Cruzeiros avaliado em três milhões de euros

O Governo autorizou os ministérios das Finanças e do Mar a adoptarem as medidas necessárias à implementação de um projecto de energias limpas, avaliado em três milhões de euros, no âmbito do da construção do Terminal de Cruzeiros.

Esta informação consta de uma resolução do Conselho de Ministros publicada no Boletim Oficial.

De acordo com o documento, o projecto é denominado Onshore Power Supply (OPS) e conta com o financiamento doBanco Europeu de Investimento.

Conforme o mesmo documento, trata-se de um sistema OPS de fornecimento de energia em terra aos navios, que os permita desligar os motores quando estiverem atracados e é uma das estratégias recomendadas pelo World Port Climate Initiativepara a redução do impacto ambiental dos navios nos portos.

Aliado a isso, acrescentou, o fornecimento de energia através do sistema OPS “mostra-se também como um importante factor para a realização dos planos de transição energética de Cabo Verde e de alcance das metas estabelecidas pelo Plano Diretor Nacional para o Sector da Energia”.

No mesmo documento, o Governo justifica que a decisão racional e eficiente do ponto de vista técnico e económico passa por adaptar o projecto existente e os trabalhos contratados em curso, por forma a compatibilizá-los com essa necessidade de introdução do OPS.

“A execução posterior dos trabalhos de adaptação ao fornecimento do OPS implicará a demolição de infra-estruturas e a sua reconstrução, ao passo que a introdução destas alterações na fase actual da empreitada pelo consórcio- empreiteiro permitirá ajustar a execução dos trabalhos de uma forma economicamente mais eficiente”, argumentou.

O Governo sustentou ainda que “não é possível técnica e economicamente a separação dos trabalhos preparatórios do OPS dos trabalhos objecto do contrato da empreitada, uma vez que os elementos estruturais que constituem o cais de cruzeiros não são divisíveis”.

Assim, o Governo autorizou a realização de despesas no valor total de 2.971.095 EUR (dois milhões, novecentos e setenta e um mil e noventa e cinco euros) com o contrato de prestação de serviço, através da Empresa Nacional de Administração dos Portos, S.A. (Enapor), visando a implementação dos trabalhos preparatórios do sistema OPS, no âmbito do contrato de empreitada de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo.