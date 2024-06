São Vicente: Tribunal decreta prisão preventiva para quatro dos nove arguidos da “Operação Epicentro”

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um casal e mais dois indivíduos que foram detidos durante “Operação Epicentro” e indiciados da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais.

De acordo com nota da Polícia Judiciária (PJ), aos restantes cinco arguidos foi aplicada apresentação periódica semanalmente às autoridades e a proibição de saída do território nacional.

A PJ também aproveitou para apelar às vítimas do crime de roubo na ilha de São Vicente para se dirigirem à sede desta polícia de modo a reconhecerem os objectos apreendidos na “Operação Epicentro”, informando que algumas vítimas do crime de receptação já fizeram o reconhecimento de alguns desses objectos confiscados.

A mesma fonte recordou que esses nove indivíduos, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre “os 20 e a trinta e poucos anos”, sendo oito do sexo masculino e um feminino, foram detidos no âmbito da “Operação Epicentro” que teve o seu início na noite de sexta-feira, 07, visando desmantelar uma alegada rede criminosa que vinha actuando na ilha de São Vicente.

A referida operação, acrescentou, foi desencadeada pela Polícia Judiciária em cumprimento de um mandado judicial e culminou na detenção de seis arguidos em flagrante delito e três fora de flagrante delito.

Durante a operação, as autoridades policiais apreenderam a quantia de um milhão e quinhentos mil escudos, algumas notas e moedas estrangeiras, entre estas euro, dólar e franco CFA, quatro motociclos, quatro viaturas, vários televisores e aparelhos eletrodomésticos, algumas botijas de gás de 12,5 quilogramas e um número razoável de panelas grandes.

De acordo com a PJ, foram ainda apreendidas na “megaoperação Epicentro” uma pistola de salva alterada para disparos reais, munições, 18 garrafas de bebidas alcoólicas, nomeadamente garrafas de whisky, vinho do porto, havana, martini e vodca, e vários perfumes e relógios de luxo.

Relativamente às drogas, foram apreendidas 124,03 gramas, sendo 71,11 gramas de cocaína, 0,20 grama de haxixe e 52,72 gramas de canábis.