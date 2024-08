​Operação epicentro: Advogado constituído arguido e com actividade profissional suspensa

Um advogado, arguido na “Operação epicentro”, teve a sua atividade profissional suspensa, por decisão do Tribunal da Comarca de São Vicente. Também está impedido de sair do país e obrigado à apresentação periódica às autoridades. As medidas de coacção foram anunciadas esta segunda-feira, depois da detenção feita no dia 23 pela Polícia Judiciária.

Em nota, a força policial explica que o advogado, de 34 anos, foi detido no âmbito da “Operação epicentro”, realizada na noite de 7 de Junho deste ano, cujo objectivo foi de desmantelar uma rede criminosa fortemente indiciada da prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e lavagem de capitais na ilha de São Vicente. Na mesma nota, a PJ recorda que no mês de Junho, o mesmo advogado foi alvo de execução de um mandado de busca, revista e apreensão na sua residência e escritório, “tendo sido apreendido documentos, viaturas e elementos suspeitos do seu envolvimento com os demais arguidos detidos no decorrer da investigação”. “De acordo com os elementos recolhidos pela investigação, a PJ deteve fora de flagrante delito este indivíduo de 34 anos em cumprimento de uma ordem emitida pelo Ministério Público”, lê-se. "Face a esta detenção, o detido de nacionalidade cabo-verdiano foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicado como medida de coacção pessoal, a suspensão de exercício de advocacia, interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades", refere. Recorda-se que cinco arguidos estão em prisão preventiva na sequência da “Operação epicentro” sendo uma mulher e quatro indivíduos de sexo masculino. A operação visou desmantelar uma alegada rede criminosa na ilha de São Vicente. As autoridades apreenderam uma certa quantidade de cocaína, haxixe, cannabis, viaturas, motocicletas, electrodomésticos, produtos eléctricos, ferramentas, relógios, uma quantia em dinheiro entre outros objectos. A Polícia Judiciária acredita ter interrompido um dos mais relevantes circuitos de vendas de grandes quantidades de drogas e outros crimes na ilha de São Vicente. As investigações, a cargo do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo da PJ, prosseguem.

