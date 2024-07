PJ recebe várias denúncias de apropriação indevida de contas nas redes sociais

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde emitiu esta quarta-feira, 11, um alerta sobre os riscos associados à apropriação indevida de contas nas redes sociais, particularmente no Instagram e no Facebook, na sequência de várias denúncias recebidas.

Num comunicado publicado no Facebook, a PJ informa que vários casos de acesso ilícito a perfis têm sido denunciados, acto que considera “repudiante” que actualmente os utilizadores enfrentam ao ter o seu perfil apropriado por pessoas mal-intencionadas, estes que ao apropriarem da identidade da vítima com a invasão do perfil / privacidade da vítima, enviam mensagens maldosas aos contactos, causando danos à imagem e à reputação, entre outros atos criminosos.

“‘Modus’ operandi, como funciona: inicialmente os criminosos enviam às vítimas um código que simula ter origem no serviço de suporte das próprias plataformas das redes sociais, caso a pessoa alvo responder e disponibilizar o código de segurança que recebeu, estes criminosos ficam aptos a gerar novas credenciais e associar novos contactos as respetivas contas e a aceder as mesmas”, escreveu a PJ.

Uma vez em posse da conta, os criminosos podem replicar a técnica com os contactos da vítima, ampliando o alcance do crime.

O Sector de Tecnologia, Informática e Apoio Tecnológico (STIAT) da PJ aconselha a população a estar sempre atenta às ameaças e riscos ao usar redes sociais. A principal recomendação é nunca partilhar códigos de segurança recebidos, especialmente se não houver certeza sobre a origem da solicitação.