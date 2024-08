​Precisamos melhorar a situação sociopolítica laboral do país - Siacsa

O presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (Siacsa) alertou, hoje, para o agravamento da situação laboral no país, e denunciou a criação “deliberada” de conflitos e o desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Gilberto Lima criticou a actuação de “certos” actores sociais, que, estão provocando instabilidade e prejudicando os trabalhadores em diversos sectores do país.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, o presidente do Siacsa, Gilberto Lima, apontou que alguns actores têm violado os direitos fundamentais dos trabalhadores, o que agrava a situação laboral no país. "Esta situação sociopolítica laboral vai continuar a não estar bem enquanto os trabalhadores, os políticos e a sociedade civil no geral não ganharem a consciência da necessidade de saber destrinçar e perceber onde está o epicentro de toda a demanda laboral que estamos a presenciar neste momento." O presidente do Siacsa enfatizou a necessidade de cada entidade actuar dentro de suas atribuições para garantir o bem-estar social e a produtividade. "Temos que perceber que há espaço para todos e devemos agir de conformidade com as nossas atribuições. Há espaço para a sociedade civil, há espaço para os tribunais, há espaço para os sindicatos, há espaço para o Governo, há espaço para os políticos e há espaço para o Presidente da República de Cabo Verde." Durante a conferência, Lima levantou várias questões sobre a administração pública e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores e questionou: "Como é possível entender a demora tão longa para cumprir o Plano de Cargos, Funções e Remunerações? Como é possível entender a demora de três promoções vencidas em atraso nas câmaras municipais? Como entender os descontos ilegais que estão sendo feitos nas diferentes câmaras municipais?" O lider sindical também chamou a atenção para a situação dos enfermeiros contratados durante a pandemia de COVID-19, que agora são obrigados a participar de concursos públicos, apesar de suas experiências profissionais. "Como duvidar das experiências profissionais? Há mais de 4, 5 e mais anos de trabalho prestado nas diferentes unidades hospitalares. Todavia, por decisão do Ministério da Saúde, os enfermeiros vão todos para o concurso cujas provas terão lugar no dia 22 do corrente mês. Para mim, eles deveriam ser isentos deste concurso." Gilberto Lima destacou a necessidade de um maior apoio às instituições de fiscalização das relações laborais e elogiou as câmaras municipais que já começaram a implementar o Plano de Cargos, Funções e Remunerações (PCFR). "Precisamos melhorar a situação sociopolítica laboral no país. É necessário dotar as instituições de conciliação de mais meios humanos e de transporte para acompanhar as demandas laborais, que têm duplicado nestes últimos anos. Só assim poderemos assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores e promover o desenvolvimento social e econômico de Cabo Verde."

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.