​SIACSA denuncia despedimento colectivo na Frescomar. Empresa nega

O Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (SIACSA) denunciou, hoje, um alegado despedimento colectivo em curso na Frescomar, em São Vicente. A conserveira desmente.

Em declarações à Rádio Morabeza, o líder do SIACSA, Gilberto Lima, diz que o suposto despedimento colectivo sem justa causa terá começado esta semana, atingindo para já, pelo menos, nove funcionárias, algumas com 10, 17 ou 23 anos de serviço. O sindicalista diz não conhecer os motivos.

“Na verdade, são nove trabalhadores. Mas, segundo informações da nossa coordenação em São Vicente, mais pessoas serão despedidas. Entendo que o Governo, na pessoa do ministro do Mar, deve tomar as rédeas dessa situação. Não podemos estar a fazer despedimentos colectivos, ainda por cima ninguém terá conhecimento. O sindicato não teve conhecimento atempado desta situação, nem a Direcção Geral do Trabalho. São coisas que estão fora do nosso controlo”, diz.

Gilberto Lima afirma que as trabalhadoras estão em casa porque não aceitaram uma alegada proposta da Frescomar que terá condicionado a sua permanência na empresa à aceitação de trabalhar em funções com menor salário.

“A empresa sacudiu o capote quando disse que os trabalhadores, que tinham uma função mais elevada, podem ficar na empresa, mas exercendo uma outra função. Isto é, diminuindo a categoria profissional. Isso não é possível. Não pode ser aceite pelos sindicatos”, aponta.

Versão confirmada à Morabeza por algumas funcionárias, que neste momento estão em casa.

A Rádio Morabeza contactou a conserveira do grupo espanhol Ubago. Sem querer gravar entrevista, um elemento do conselho de administração pediu para informar que não está em curso qualquer despedimento colectivo na empresa.

O SIACSA diz que já enviou uma nota para o Ministério do Mar, a pedir a sua intervenção no caso.