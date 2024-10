PJ apreende mais de 4 mil contos em dinheiro e avultada quantidade de drogas em Ribeira Bote

Informação avançada hoje pela Polícia Judiciária num comunicado.

Conforme a mesma fonte, a apreensão ocorreu duma acção conjunta entre a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, co-adjuvada pela Polícia Nacional, na tarde de ontem, 3 de Outubro.

Trata-se de uma operação enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de drogas, visando um grupo de indivíduos residentes na localidade de Ribeira Bote (Ilha de Madeira), no qual sobre eles recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e que, de forma consertada, procediam à venda de drogas diversas nesta ilha.

No comunicado, a PJ afirma que desta operação que decorre do cumprimento de Mandados de Buscas, Revistas e Apreensões emitidos pelo Tribunal, foram realizadas buscas em cinco residências na localidade supracitada, culminando na detenção de 3 homens com idades compreendidas entre 26 a 66 anos, ambos naturais de São Vicente.

Os suspeitos detidos em flagrante delito foram apreendidos com mais de 4 milhões e cem mil escudos em dinheiro, lençóis, cortinas e telemóveis, suspeitos de serem objectos de receptação.

Os arguidos foram ainda encontrados na pose de avultadas quantidades de drogas, entre estas canábis, 10 bolas com o peso de 10,560 kg, 24 embrulhos grandes com o peso de 735 gramas, e 8 barras e 24 pedras de haxixe com o peso líquido total de 380 gramas.

“Cumprindo com as formalidades legais, a PJ informa que os detidos, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação”, lê-se.