Abastecimento de água na Praia afectado por problemas no sistema de adução

A empresa Águas de Santiago (AdS) informou hoje que a actual situação do abastecimento de água na cidade da Praia deve-se a ocorrências “inesperadas” no sistema de adução que, garante, estão a ser tratadas com prioridade.

Entretanto, informou ainda que a empresa está a implementar um Plano de Contingência para garantir uma distribuição equilibrada de água. “Apelamos ao uso consciente da água e agradecemos a vossa compreensão pelos inconvenientes causados”, apelou. No comunicado a AdS anuncia igualmente que criou uma linha de informações em tempo real sobre o horário de distribuição de água e o Plano de Contingência. "Envie uma mensagem para o Viber 9771129 ou faça uma chamada para a linha grátis 800 10 28".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.