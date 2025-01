PR condecora Forças Armadas com a Ordem Amílcar Cabral

As Forças Armadas foram condecoradas com a Ordem Amílcar Cabral, Primeiro Grau, uma das mais altas distinções do país, em reconhecimento pelo seu papel histórico e contributo para o desenvolvimento nacional. A condecoração consta num despacho presidencial do passado dia 10, no contexto das celebrações dos 50 anos de Independência, e do Dia das Forças Armadas, que se assinala hoje, 15 de Janeiro.

“É preciso valorizar e enaltecer o percurso até aqui realizado, a todos os títulos memorável, apesar da situação extraordinariamente complexa e difícil no momento da partida. É dever de memória enaltecer o processo de luta de libertação nacional, que conduziu à independência, nas suas mais variadas facetas e formas”, lê-se no Boletim Oficial. Na justificativa, a Presidência cita que as Forças Armadas, cujo núcleo fundador participou directamente na luta de libertação nacional, desempenharam um papel fundamental nos momentos decisivos da história do país. Desde a Independência em 1975, lê-se, a instituição tem sido uma das principais garantias da soberania e estabilidade, além de contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático. O ano de 2025 marca o cinquentenário da independência nacional, um momento de reflexão sobre o percurso do país e as conquistas alcançadas que o Presidente da República realçou a importância de valorizar as lições do passado e projectar um futuro de desenvolvimento sustentável, aproveitando as capacidades nacionais nas ilhas e na diáspora. A Ordem Amílcar Cabral é a mais alta honraria concedida pelo Estado cabo-verdiano, criada para homenagear pessoas e instituições que contribuíram para a libertação, soberania e progresso do país. Hoje, 15 de Janeiro, as Forças Armadas celebram o seu 58.º aniversário, com o acto central das comemorações a ocorrer na Praça Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo.

