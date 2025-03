AAC impõe novas regras. Publicidade de passagens aéreas tem de informar preço final com todos os encargos

A Agência de Aviação Civil (AAC) aprovou um novo regulamento que determina que o valor total do bilhete, incluindo todas as taxas e encargos, seja informado de forma clara na publicidade e na venda dos bilhetes e as companhias aéreas devem especificar se o preço corresponde a uma viagem de ida ou a uma viagem de ida e volta, segundo o Boletim Oficial desta quinta-feira, 6.

Uma das principais medidas estabelecidas é a obrigação de que o preço total do bilhete de passagem inclua todos os impostos, taxas e outros encargos, evitando cobranças adicionais ocultas. Além disso, custos essenciais e indissociáveis do serviço de transporte não poderão ser cobrados separadamente da tarifa, garantindo que o valor apresentado ao consumidor seja final e sem surpresas. O regulamento também reforça a necessidade de transparência nas informações do bilhete de passagem, exigindo que sejam incluídos dados detalhados do passageiro, como nome completo, nacionalidade, documento de identificação, contacto telefónico e e-mail. Segundo o Boletim Oficial, a medida busca evitar problemas em casos de alteração ou irregularidades nos voos, garantindo uma comunicação mais eficaz entre as companhias aéreas e os viajantes. A AAC justifica a implementação dessas regras como uma resposta ao aumento das reclamações por parte dos passageiros devido à falta de informação e às práticas comerciais de algumas operadoras aéreas. A nova regulamentação busca padronizar os critérios de comercialização dos bilhetes, garantindo maior clareza, equidade e protecção ao consumidor.

