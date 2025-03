Guiné-Bissau quer seguir modelo de Cabo Verde nas energias renováveis

A Guiné-Bissau quer colher a experiência de Cabo Verde no setor das energias renováveis, numa altura em que se prepara para criar o seu quadro legal, afirmou esta terça-feira o ministro da Energia guineense, durante uma visita ao arquipélago.

"Temos muito que aprender com Cabo Verde. [O arquipélago] está numa posição muito mais avançada" no domínio das "energias renováveis. A Guiné-Bissau está no início de um processo de criação de um quadro legal e queremos beber desta experiência", afirmou José Varela Casimiro.

O governante encontra-se na cidade da Praia para participar no Fórum de Investimento de África e da Lusofonia e reuniu-se com o ministro da Indústria, Comércio e Energia cabo-verdiano, Alexandre Monteiro.

Durante o encontro, discutiram possíveis parcerias, nomeadamente na formação, área em que 22 estudantes guineenses já frequentam cursos no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) em Cabo Verde.

"Queremos reforçar esta cooperação", apontou o ministro, adiantando que Cabo Verde poderá visitar a Guiné-Bissau em breve para definir um plano de formação mais estruturado.

O ministro cabo-verdiano apontou que os dois países enfrentam desafios semelhantes no setor energético e defendeu a necessidade de soluções sustentáveis para impulsionar o desenvolvimento.