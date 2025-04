FIDA financia três países insulares africanos com 12 milhões de dólares para reforçar sistemas agrícolas

O director do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Bernard Hien, anunciou hoje na Praia que o programa ADAPT vai contemplar Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe com 12 milhões de dólares para reforço do sistema agrícola.

Denominado “Adaptação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento da África Ocidental e Central – Reforçar a Resiliência dos Sistemas Agrícolas às Alterações Climáticas” (ADAPT), no valor de 1,1 milhão de contos cabo-verdianos, o programa visa aumentar a capacidade de resposta dos pequenos produtores face aos efeitos das mudanças climáticas, através de acções sustentáveis, tecnológicas e inclusivas. Em declarações à imprensa momentos antes do ateliê de lançamento do projecto, Bernard Hien explicou que os três países envolvidos partilham características semelhantes, nomeadamente a vulnerabilidade climática e económica, o que justifica uma intervenção regional articulada. “O objectivo é reforçar a resiliência dos pequenos produtores e dos sistemas de produção. Através deste financiamento, vamos proporcionar-lhes tecnologias, conhecimento e meios para que se adaptem às mudanças climáticas, aumentem a produtividade agrícola e, consequentemente, melhorem os seus rendimentos”, esclareceu. Bernard Hien sublinhou ainda, que esta iniciativa não se limita a questões ambientais, mas também aborda a dimensão social do desenvolvimento rural. “A vulnerabilidade não é apenas climática, ela é também económica, e este projecto vai permitir trabalhar em todos os aspectos (…) com estados-membros como Cabo Verde, é trabalhar para colocar em prática suas prioridades nacionais de redução da pobreza, de transformação dos lugares rurais e de melhorar a vida e as condições de existência dos pequenos produtores”, reforçou. Acrescentou ainda que todas as intervenções que o FIDA apoia em parceria com seus estados-membros são também bem sensíveis às pessoas, não somente às mulheres, mas também aos jovens, que “sempre são grupos vulneráveis”. “Nós sempre trabalhamos para que esses projectos possam permitir a integração deles nas actividades e também no reforço de seus poderes económicos. Esse Programa Regional também vai levar isso em conta”, disse. O programa financiado pelo Fundo de Adaptação terá duração de 5 anos e está ligado a projectos nacionais já existentes. Em Cabo Verde, por exemplo, o ADAPT será articulado com o Projecto de Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER), também apoiado pelo FIDA.

