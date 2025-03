PN: Criminalidade caiu 10,1% em 2024

Menos furtos, menos roubos, menos violência, menos homicídios. Estes são os principais dados do balanço anual da Polícia Nacional (PN), que registou 20.524 ocorrências criminais no ano passado, menos 2.314 casos do que em 2023, uma redução de 10,1%.

Os dados da Polícia Nacional, divulgados nesta terça-feira, 11, apontam que a tendência de redução da criminalidade se verificou em praticamente todas as ilhas, com excepção do Sal.

No plano municipal, 17 dos 22 concelhos do país registaram uma diminuição das ocorrências. A capital, Praia, teve uma redução de 8%, enquanto em São Vicente a queda foi de 13,4%.

Algumas regiões, como Santa Catarina de Santiago, São Miguel, Porto Novo e Brava, registaram descidas acima de 24%.

Menos crimes contra pessoas e património

Os crimes contra pessoas diminuíram 8,2%, passando para 9.180 ocorrências. Houve menos ofensas à integridade física (-7,5%), menos casos de Violência Baseada no Género (-11,2%), menos ameaças (-4,4%) e menos agressões sexuais (-14,8%).

Nos homicídios voluntários, a redução foi de 20,5%, com oito mortes a menos do que em 2023.

O índice de homicídios por 100 mil habitantes caiu para 6,1 em 2024, contrastando com os 9,4 registados em 2015, o que representa uma redução de 35% em uma década.

Os crimes contra o património também apresentaram queda, com uma redução de 11,63%, totalizando 11.344 ocorrências. Os furtos diminuíram 13,4%, enquanto os roubos caíram 12,5%.

As 20.524 ocorrências criminais de 2024 representam uma redução acumulada de 11% no volume de crimes anualmente registados na última década.

15 dos 31 homicídios foram na Praia

Segundo a PN, o número de homicídios caiu 20,5% face a 2023, com 31 casos registados.

A Praia contabilizou 15 homicídios, mais um do que no ano anterior. São Vicente registou seis homicídios, enquanto Ribeira Grande de Santo Antão, Boavista e Santa Catarina de Santiago registaram dois casos cada.

Em Santa Cruz, Sal, Paul e Porto Novo houve registo de um homicídio. Nenhum homicídio foi registado em São Nicolau, Maio, Fogo e Brava.

73 das 85 vítimas de abuso sexual são meninas

Os crimes sexuais tiveram uma diminuição de 14,8%, com 132 ocorrências em 2024. Os casos de abuso sexual de menores foram os mais registados (85), com 73 vítimas do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Os crimes de agressão sexual contra adultos também diminuíram 16,1%, totalizando 47 ocorrências.

Quanto aos crimes contra pessoas mais frequentes, os dados da PN mostram que as ofensas corporais diminuíram 7,6%, com 2.803 casos registados.

Desses, 2.402 foram agressões simples, 308 envolveram armas brancas e 56 foram cometidas com armas de fogo. Registaram-se também 37 agressões contra agentes da Polícia Nacional.

As ocorrências de ameaças reduziram-se em 4,4%, totalizando 2.349 casos. Destes, 89 ameaças foram dirigidas a agentes da autoridade.

VBG diminui 11,2%

Os casos de Violência Baseada no Género baixaram 11,2%, com 2.130 ocorrências. As vítimas foram maioritariamente do sexo feminino (1.876 casos). Entre os agressores identificados, 88,8% eram homens com idades entre os 22 e os 44 anos.

Relativamente aos crimes contra o património mais frequentes, os dados indicam que os furtos tiveram uma queda de 13,4%, com 4.392 ocorrências. Os furtos na via pública diminuíram 20,5%, enquanto os furtos em residências reduziram-se em 7,9%. Os furtos em estabelecimentos comerciais caíram 7,5%.

Por seu turno, os roubos diminuíram 12,5%, totalizando 4.599 ocorrências. Os roubos na via pública registaram uma redução de 17%, enquanto os roubos em estabelecimentos comerciais diminuíram 22,7%. No entanto, os roubos em residências aumentaram 3%.

Uso de armas no crime diminui

Os crimes cometidos com armas diminuíram 39,3%, enquanto as ofensas à integridade física com arma branca caíram 19,3%.

A PN afirma que as autoridades intensificaram a prevenção criminal em 2024, o que resultou em:

247 detenções por uso ou posse ilegal de armas de fogo;

425 detenções por posse ilegal de armas brancas;

523 armas de fogo apreendidas, das quais 169 eram de fabrico artesanal;

2.539 armas brancas apreendidas;

1.724 munições confiscadas nos portos internacionais;

788 munições apreendidas na via pública.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1215 de 12 de Março de 2025.