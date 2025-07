Cabo Verde entre os países com maiores taxas de permanência irregular nos EUA

Cabo Verde figura entre os países com taxas mais elevadas de permanência irregular nos Estados Unidos em 2023, segundo o mais recente relatório do Center for Immigration Studies, com base em dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). A taxa de overstay para cidadãos cabo-verdianos com vistos de turismo ou negócios (visto B) foi de 12,8%, enquanto a taxa referente aos vistos de estudante e intercâmbio (F/M/J) atingiu os 25,7%.

Conforme o documento publicado no dia 11 de Julho, estes valores colocam Cabo Verde acima de vários países cujos cidadãos viram a sua entrada nos EUA suspensa ou parcialmente restringida em 2025, por decisão do Presidente Donald Trump. Cuba, por exemplo, que enfrenta uma suspensão parcial, registou uma taxa de 7,7% para vistos B e 18,8% para vistos F/M/J, ambos inferiores às percentagens atribuídas aos cabo-verdianos. O relatório sublinha que, embora muitos imigrantes em situação irregular entrem nos Estados Unidos mediante passagens clandestinas na fronteira, mais de 40% permanece ilegalmente após o vencimento dos seus vistos temporários. Com base nestes dados, os autores do estudo recomendam ao Presidente Trump que considere a possibilidade de estender a proibição de entrada a cidadãos de outros países que registaram taxas de permanência irregular superiores às dos já sancionados. A taxa média de overstay para países fora do Programa de Isenção de Vistos (como Cabo Verde) foi de 3,2% em 2023. No caso dos vistos F, M e J, a média global foi de 3,67%. Cabo Verde, com 25,7%, surge numa lista de 67 países com percentagens mais elevadas que o Laos, cuja taxa de 6,5% foi usada para justificar restrições de entrada. De referir que desde o dia 7 de Julho, os vistos de não imigrante para cidadãos cabo-verdianos passaram a ter validade de três meses e permitem apenas uma entrada nos Estados Unidos. Antes, em Junho, os EUA anunciaram que, a partir de agora, quem pretender obter um visto de estudante ou de intercâmbio (vistos F, M ou J) para aquele país terá de tornar públicas as suas contas nas redes sociais. Lista dos países cujos nacionais tiveram a entrada total ou parcialmente suspensa pela "Proclamação de 2025", juntamente com as suas taxas de permanência irregular (overstay) em 2023: Afeganistão (totalmente suspenso): Taxa de overstay do visto B de 9,7% e do visto F/M/J de 29,3%. Birmânia/Myanmar (totalmente suspenso): 27,1% (B); 42,2% (F/M/J) Burundi (parcialmente suspenso): 15,4% (B); 17,5% (F/M/J) Chade (totalmente suspenso): 49,5% (B); 55,6% (F/M/J) (não mencionadas como justificação) Cuba (parcialmente suspensa): 7,7% (B); 18,8% (F/M/J) República do Congo (totalmente suspensa): 29,7% (B); 35,1% (F/M/J) Guiné Equatorial (totalmente suspensa): 22,0% (B); 70,2% (F/M/J) Eritreia (totalmente suspensa): 20,1% (B); 55,4% (F/M/J) Haiti (totalmente suspenso): 31,4% (B); 25,1% (F/M/J) Irão (parcialmente suspenso): 5,0% (B); 4,5% (F/M/J) (as taxas de overstay do Irão não foram mencionadas como justificação para a suspensão) Laos (parcialmente suspenso): 34,8% (B); 6,5% (F/M/J) Líbia (totalmente suspensa): 6,7% (B); 31,2% (F/M/J) (as taxas de overstay da Líbia não foram mencionadas como justificação para a suspensão) Serra Leoa (parcialmente suspensa): 15,4% (B); 35,8% (F/M/J) Somália (totalmente suspensa): 10,9% (B); 34,4% (F/M/J) (as taxas de overstay da Somália não foram mencionadas como justificação para a suspensão) Sudão (totalmente suspenso): 26,3% (B); 28,4% (F/M/J) Togo (parcialmente suspenso): 19,0% (B); 35,1% (F/M/J) Turquemenistão (parcialmente suspenso): 15,4% (B); 21,7% (F/M/J) Venezuela (parcialmente suspensa): 9,8% (B); 2,7% (F/M/J) (a taxa de overstay F/M/J da Venezuela não foi mencionada como justificação para a suspensão) Iémen (totalmente suspenso): 19,8% (B); 40,9% (F/M/J) (as taxas de overstay do Iémen não foram mencionadas como justificação para a suspensão)

