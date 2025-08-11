País

Ordem dos Psicólogos apela a apoio psicológico às vítimas em São Vicente

PorSheilla Ribeiro,11 ago 2025 15:04

A Direcção da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde (OPCV) apelou hoje à mobilização dos profissionais da área para prestarem assistência às populações afectadas pelas chuvas após passagem de uma onda tropical em São Vicente.

Num comunicado, a OPCV dirige-se, em particular, aos psicólogos residentes na ilha, pedindo que prestem todo o apoio às famílias enlutadas e em situação precária, precisando de apoio psicológico.

“Neste momento, toda a nossa solidariedade e apoio são necessário” sublinha a nota.

Entre a meia-noite e as 05h00 desta madrugada, 11, São Vicente registou 192,3 milímetros de precipitação, resultado da passagem de uma onda tropical que se intensificou num centro de baixa pressão sobre o Barlavento Ocidental.

Pelo menos seis pessoas morreram.

Tópicos

OPCV São Vicente chuvas vítimas

