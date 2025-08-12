INPS encerra temporariamente serviços presenciais em São Vicente, mas mantém atendimento online

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) anunciou hoje o encerramento temporário das Unidades de Previdência Social (UPS) da Praça Nova e Monte Sossego, na ilha de São Vicente, na sequência das fortes chuvas que atingiram a região e da declaração de situação de calamidade. Apesar da suspensão do atendimento presencial, beneficiários, contribuintes e público em geral podem recorrer aos serviços online disponíveis no Portal do INPS.

Em comunicado, a instituição informou que, através da plataforma digital, é possível efectuar pedidos de declarações, entregar folhas de remuneração, consultar prestações, entre outros serviços. O INPS garantiu que as unidades serão reabertas logo que seja possível e manifestou total solidariedade para com o povo de São Vicente.

