Chuvas em São Vicente danificam materiais escolares e alimentos no armazém regional da FICASE

As chuvas em São Vicente danificaram uma quantidade significativa de manuais, materiais didácticos e alimentos no armazém regional da FICASE , responsável pelo abastecimento géneros alimentares e materiais escolares para todas as ilhas de Barlavento.

Conforme escreveu a Rádio Educativa, esta situação para o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, levanta preocupações sobre o início do ano letivo, marcado para 15 de setembro.

A mesma fonte acrescenta que, para Amadeu Cruz, é prioridade reimpressão urgente dos manuais escolares e o reforço da logística de abastecimento alimentar, de modo a garantir o funcionamento das cantinas escolares dentro da normalidade possível.

Outra prioridade aponta pelo ministro é distribuição de kits escolares compostos por cadernos, canetas, uniformes e manuais para os alunos mais afetados pela calamidade

A entrega será feita através das próprias escolas, com o apoio direto da FICASE e de parceiros como o UNICEF e a Parceria Global para a Educação.