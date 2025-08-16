CPLP apela a ação internacional urgente após calamidade climática em Cabo Verde

A CPLP manifestou, este sábado, “profunda solidariedade” ao povo cabo-verdiano.

Em comunicado, o secretariado executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) refere que as chuvas intensas e ventos ciclónicos que assolaram Cabo Verde no passado dia 11 “causaram perdas humanas irreparáveis” e destaca a necessidade de uma resposta solidária “neste momento de dor e sofrimento”.

A organização “encoraja a comunidade internacional e as agências especializadas a reforçarem os esforços do Governo e da sociedade cabo-verdiana, com especial atenção às populações mais vulneráveis, apoiando a redução da pobreza e a mitigação dos impactos em alojamento, nutrição e direitos humanos, sobretudo protegendo as crianças, mulheres e jovens afetados pela calamidade”.

O mesmo comunicado sublinha ainda “a importância de apoio concreto ao investimento e ao relançamento produtivo, como via para promover a resiliência e a recuperação sustentável do país”.

A CPLP recorda os compromissos assumidos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e a Estratégia da comunidade para esta área, sublinhando a urgência de uma ação conjunta para mitigar os impactos das mudanças climáticas na vida das populações.

O secretariado executivo recorda ainda que, já em 2019, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) alertava para riscos severos decorrentes da crise climática, com particular incidência em cidades litorais e ilhas, frisando a necessidade de “mecanismos de compensação” que atenuem os efeitos socioeconómicos e evitem o agravamento da pobreza.