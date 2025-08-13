Protecção Civil distribui hoje água em quatro zonas de São Vicente

Está prevista, para hoje, a distribuição de água potável nas zonas de em Salamansinha, Ribeirinha, Pedra Rolada e Fonte Francês, em São Vicente, a cargo do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

O governo, na sua página, esclarece que água é proveniente da ilha de Santo Antão, sendo transportada com o apoio de vários caminhões e do barco da Marinha Portuguesa.

A porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, explica que a distribuição está a ser organizada por zonas, de forma a garantir que todas as comunidades sejam devidamente assistidas.

Outra informação avançada pela mesma fonte é que a Electra já está a abastecer algumas sentinas da ilha com água transportada por viaturas. Alem disso, os Centros de Saúde também estão a receber abastecimento regular.