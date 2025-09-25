HUAN desaconselha entrada de talheres e anuncia investimento de três milhões de escudos em nutrição

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) anunciou um investimento de cerca de três milhões de escudos cabo-verdianos no setor da nutrição e, em simultâneo, desaconselhou os pacientes a levarem talheres de casa, assegurando que o serviço disponibilizado pela instituição garante segurança alimentar e nutricional a todos os utentes.

Segundo dados avançados pelo hospital, em 2024 foram servidas 447.354 refeições, o que corresponde a uma média diária de 1.243 refeições a pacientes internados, além de 7.305 refeições distribuídas a acompanhantes.

A administração sublinha que o HUAN conta com uma equipa de profissionais especializados, responsável por prestar assistência nutricional adaptada às necessidades específicas de cada doente, incluindo os internados na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), onde a alimentação é altamente individualizada.

No âmbito do reforço do serviço, o hospital indicou que, em colaboração com a Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, está a ser avaliada a implementação da Nutrição Parenteral (TPN), considerada uma resposta adicional em situações clínicas de maior complexidade.