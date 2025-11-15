​São Vicente: Tribunal condena 22 arguidos no megaprocesso "Epicentro"

Todos os réus são naturais da freguesia de Nossa Senhora da Luz, em São Vicente, com excepção de um arguido, natural da freguesia de São João Baptista, concelho do Porto Novo.
O líder do grupo criminoso, um homem de 37 anos, recebeu a pena mais pesada: 20 anos de prisão. Foi condenado por tráfico agravado de estupefacientes de alto risco, lavagem agravada de capitais, organização criminosa, motim e condução sem carta.
A sua companheira, de 38 anos, foi condenada a 16 anos de prisão por tráfico agravado de estupefacientes de alto risco, lavagem de capitais e organização criminosa.
Entre os condenados destaca-se um advogado de 35 anos, que recebeu uma pena de 12 anos de prisão por lavagem agravada de capitais e organização criminosa.
Penas entre 3 e 20 anos
Os arguidos têm idades compreendidas entre os 24 e os 62 anos, e o grupo incluía tanto homens quanto mulheres, envolvidos em práticas criminosas em co-autoria material e concurso real ou efectivo.
As penas aplicadas variam consideravelmente. Sete arguidos foram condenados a penas superiores a 10 anos de prisão, entre 12 e 16 anos, envolvendo crimes de tráfico de estupefacientes de alto risco, lavagem de capitais e organização criminosa. Oito arguidos receberam penas entre 6 e 10 anos, maioritariamente por crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, alguns também por tráfico de estupefacientes.
Quatro arguidos receberam penas de prisão suspensas, incluindo um homem de 62 anos condenado a 5 anos (suspensos) e três arguidos condenados a penas entre 1 e 3 anos e meio, suspensas mediante regime de prova.
Os crimes pelos quais os arguidos foram condenados incluem tráfico agravado de estupefacientes de alto risco, lavagem agravada de capitais, organização, associação ou grupo criminoso, motim, crime de arma e condução sem carta.
Cinco absolvições
O tribunal absolveu cinco arguidos dos crimes de que vinham acusados e pronunciados, não tendo sido divulgados os motivos das absolvições.
Na sequência das condenações, o tribunal coletivo aplicou prisão preventiva a seis arguidos que tinham respondido ao processo em liberdade e foram agora condenados a penas efectivas de prisão.
A "Operação Epicentro" foi desencadeada pela Polícia Judiciária na madrugada de 8 de Junho de 2024, tendo resultado na detenção inicial de seis pessoas na zona do Campim, em São Vicente. A operação, que contou com o apoio da Polícia Nacional e das Forças Armadas, visou desmantelar aquilo que as autoridades classificaram como um dos "mais relevantes" circuitos de introdução e venda de drogas na ilha. Na altura, foram apreendidos cocaína, haxixe, cannabis, viaturas, motociclos, electrodomésticos e dinheiro, resultado de buscas em diversas residências nas zonas do Campim, Chã de Tiliza e João D'Ebra. O megaprocesso que agora culminou com a condenação de 22 arguidos teve origem nessa investigação coordenada pelo Ministério Público e delegada ao Departamento de Investigação Criminal do Mindelo.
