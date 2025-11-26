PJ alerta para vídeos falsos que promovem esquemas de investimento fraudulentos

​A Polícia Judiciária (PJ) alertou a população, esta terça-feira, para a circulação, nas últimas semanas, de conteúdos audiovisuais falsificados em redes sociais e plataformas de partilha de vídeos.

Os materiais, que incluem supostas reportagens e entrevistas com jornalistas e representantes de instituições nacionais, são utilizados para promover esquemas de investimento fraudulentos com promessas de lucros elevados, rápidos e garantidos.

Segundo a investigação em curso, os responsáveis pelo esquema recorrem a técnicas avançadas de edição digital, criando falsas entrevistas, reportagens e mensagens que simulam de forma convincente a voz e a imagem de figuras públicas.

Também manipulam grafismos, logótipos e formatos típicos de meios de comunicação, e produzem artigos falsos com títulos e entrevistas inventadas para dar credibilidade ao conteúdo.

Os criminosos usam argumentos persuasivos que apresentam supostos “grandes negócios” e depoimentos de falsos ganhadores, induzindo as vítimas a depositar ou transferir valores para contas controladas pelos burladores.

A PJ reforçou que todos os diálogos, depoimentos e explicações destes vídeos são integralmente fabricados e constituem um mecanismo de burla, recorrendo muitas vezes à inteligência artificial para simular voz e imagem.

A Polícia Judiciária tem recebido várias denúncias de vítimas que sofreram perdas financeiras e só se aperceberam da fraude após efetuarem transferências bancárias ou partilharem dados pessoais sensíveis.

A PJ recomenda extrema vigilância perante vídeos que prometem lucros rápidos e garantidos, entrevistas ou reportagens suspeitas, mensagens solicitando depósitos imediatos ou recolha de dados pessoais, e conteúdos que usem identidade visual de órgãos oficiais sem fonte verificável.

A autoridade apelou ainda à população para verificar a autenticidade das fontes antes de qualquer decisão financeira, denunciar conteúdos suspeitos e abster-se de interagir com plataformas não confirmadas como legítimas.

“Exortamos veementemente a população a não seguir instruções ou recomendações contidas nestes vídeos. Trata-se de um esquema de burla sofisticado, cujo único objectivo é a apropriação ilícita do dinheiro das vítimas”, alertou a PJ, destacando a importância da colaboração pública na prevenção e repressão deste tipo de crime.