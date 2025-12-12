Seis detidos em megaoperação contra tráfico de drogas em São Vicente

Uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas na ilha de S. Vicente, realizada, na noite desta quinta-feira, 11, culminou, de acordo com a Polícia Judiciaria (PJ), na com a apreensão de cerca de 500 mil escudos, drogas, armas e deteção de seis homens.

A operação foi efetuda pela Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) destinada ao cumprimento de quatro mandados de buscas domiciliárias, emitidos pelo Ministério Público, direcionados às localidades de Lombo Tanque, Bela Vista e Fonte Francês.

Das diligencias desencadeadas, a PJ indicoi que, numa residência na localidade de Lombo Tanque (próxima à escola de ensino básico), foram apreendidas duas placas ("bolachas") de cocaína, duzentas "pedras" de cocaína, oito munições 9x19 mm e a quantia de 356 mil escudos. Na sequência, foi detido um homem de 35 anos, natural da ilha de Santiago.

Nesta mesma localidade, numa residência foram apreendidas “ bolotas “ de cocaína e a quantia de 116.713 escudos. A casa estava ocupada por uma menor de 14 anos, enteada do detido de 35 anos referido acima.

Na zona de Bela Vista, mais precisamente em “Deboxe de Pé d'Mote”, foram apreendidas, numa residência, três "pedras' de cocaína, uma pequena bolsa de plástico com cocaína em pó e a quantia de 56 mil escudos. Foram detidos dois homens, naturais da ilha de Santiago, com idades de 30 e 31 anos.

Conforme relatou ainda a PJ, em de Fonte Francês, na zona chamada Sindicato, também, foram apreendidas nove "pedras" de cocaína, uma arma de fogo (pistola) e a quantia de 14.500 escudos. Nesta localidade foram detidos três homens um da ilha de Santiago e dois de São Vicente, com idades de 23, 22 e 43 anos.

Os detidos serão apresentados nas próximas horas as autoridades jurídicas para o primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.