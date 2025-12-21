Remodelação do bloco operatório é o "grande ganho" do hospital da Praia em 2025 - PCA

O director e presidente do conselho de administração do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), Evandro Monteiro, apontou hoje a remodelação profunda do bloco operatório como o principal marco da maior unidade hospitalar no ano de 2025.

Em declarações à Inforpress, em jeito de balanço do ano, o responsável explicou que a infraestrutura, inaugurada em 2002, carecia de uma intervenção urgente, tendo as obras abrangido quatro salas cirúrgicas, salas de pré e pós-operatório, gabinetes e áreas de recepção de materiais.

O bloco operatório, indicou Evandro Monteiro, recebeu obras de profundas remodelações em toda a sua estrutura, num valor que rondou os 20 mil contos.

Além da infra-estrutura cirúrgica, o administrador destacou a criação da nova Unidade de Atendimento Psiquiátrico, instalada nos antigos quartos particulares do hospital, e a entrada em funcionamento de uma central de produção de oxigénio.

Segundo o responsável, esta unidade garante a "continuidade qualitativa" do fornecimento de oxigénio não só ao HUAN, mas a todas as estruturas de saúde das ilhas de Sotavento.

No capítulo tecnológico, o hospital concluiu o processo de informatização dos serviços, com destaque para a implementação digital da Triagem de Manchester nas urgências.

Esta iniciativa visa colmatar alguns desafios, sobretudo no atendimento nas urgências, permitindo maior reforço na humanização.

"Temos uma triagem de Manchester implementada através do digital que humaniza os cuidados, prioriza as atenções e irá dar-nos seguramente informações que iremos acompanhar a qualidade assistencial dos pacientes", afirmou Evando Monteiro, sublinhando que o objectivo é "humanizar os cuidados" e permitir respostas mais rápidas.

O responsável do HUAN enfatizou que o processo já está praticamente concluído e que já começaram a oferecer esses serviços ao público.

Apesar dos avanços assinalados, nomeadamente nas áreas de oncologia e neonatologia, Evandro Monteiro reconheceu que a maior unidade de saúde do arquipélago ainda enfrenta desafios estruturais, como as listas de espera para diagnósticos e tratamentos e a gestão da crescente procura.

Para o próximo ano, Evandro Monteiro anunciou o arranque das obras do novo Banco de Urgência de Adultos, um projecto focado na melhoria da qualidade assistencial e no reforço da humanização do atendimento.

O PCA do Hospital Universitário Agostinho Neto disse que a instituição tem trabalhado para colmatar alguns desafios que ainda persiste para que os cuidados se “casem melhor com a satisfação” de cada um, que procure esta estrutura de saúde.